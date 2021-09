Eine Frau aus Edenkoben hat am Freitag gegen 12 Uhr in der Garage ihres Hauses eine sechsköpfige Igelfamilie entdeckt. Laut Polizei handelt es sich um ein Muttertier mit ihren Jungen. Die Tiere hatten wohl in der Garage Unterschlupf gesucht. Die Polizei verständigte die Tierrettung Rhein-Neckar, die sich der Igelfamilie annahm und sich nun weiter um diese kümmert.