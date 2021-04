In der Annweiler Straße ist am Karfreitag ein sechsjähriger Junge mit seinem Fahrrad von einem fahrenden Auto erfasst und wenige Meter mitgeschleift worden. Wie die Polizei am Abend mitteilte, wurde das Kind nur leicht am Bein verletzt. Eine 66-jährige Anwohnerin soll mit ihrem SUV bei der Ausfahrt aus dem Grundstück in die Annweiler Straße den von rechts kreuzenden Jungen übersehen haben, der mit seinem Bruder und seiner Mutter den dortigen Radweg in Richtung Godramstein befuhr. Noch vor Eintreffen der Polizei haben Passanten den eingeklemmten Jungen befreit. Da die Schwere der Verletzungen zunächst nicht klar war, ist auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz gewesen.