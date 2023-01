Ein schlafloser Sechsjähriger hat das Mobiltelefon seines Vaters stibitzt und damit mitten in der Nacht zum Montag wiederholt Notrufe abgesetzt. Wie die Polizei in Kaiserslautern mitteilte, fuhr eine Streifenwagenbesatzung zur Adresse des Telefonbesitzers in der Gemeinde Weilerbach, weil sich bei den Anrufen niemand meldete und ein Notfall hätte vorliegen können. Dort klingelten die Einsatzkräfte den 26-Jährigen aus seinem Bett.

Der vollkommen überraschte Vater versicherte der Polizei umgehend, keine Notrufe abgesetzt zu haben. Die Lösung des Rätsels erfolgte kurze Zeit später: Wie sich herausstellte, war der sechsjährige Sohn des Manns nachts aufgewacht und hatte sich des Mobiltelefons seines Vaters bemächtigt, um damit zu spielen. Dabei wählte er mehrfach den Notruf.