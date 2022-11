Sechs tote Katzenbabys sind in einer Plastiktüte in Neustadt an der Weinstraße entdeckt worden. Passanten fanden die Tüte mit den toten Tieren in der Nähe des Hambacher Schlosses. Sie alarmierten die Polizei. Wie die Beamten am Freitag mitteilten, leiteten sie ein Strafverfahren gegen unbekannt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ein.