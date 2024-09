Viktoria Herxheim hat am Freitagabend seinen zweiten Saisonsieg verfehlt. Der Aufsteiger der Fußball-Oberliga trennte sich vor 1000 Zuschauern im Pfalzderby vom TuS Mechtersheim 3:3. Die Hausherren waren die überlegene Mannschaft. Herxheim hatte früh hochkarätige Chancen, die TuS-Torhüter Klein mit Glanzparaden zunächst zunichte machte. Bei einem Konter fiel überraschend das 0:1 durch Güney (26.). In der 33. Minute sah Kortus die Ampelkarte, zuvor hatte Lennard Liebel das 1:1 erzielt. Sulejmani (45.+1) gelang das 1:2, Christoph Wörzler (58.) glich zum 2:2 aus. Kopf (74.) brachte Herxheim erstmals in Führung, doch Brand (83.) schaffte den für die Gäste schmeichelhaften Ausgleich.