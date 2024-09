Das Deutsche Jugendherbergswerk (DJH) kämpft seit sechs Tagen mit einer IT-Störung. Davon betroffen sind auch Herbergen in der Pfalz und die Online-Buchungen. Im Rechenzentrum in Detmold hatte es laut der Zentrale in Mainz bereits am Freitag eine IT-Störung gegeben. Die wirke sich auf die Verwaltungssysteme in den Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland sowie der Zentrale in Mainz aus, schrieb der Vorstandsvorsitzende Jacob Geditz in Mainz am Mittwoch auf Anfrage. Der Gästebetrieb laufe jedoch weiter.

Auf der Landes-Homepage heißt es: „Leider sind Online-Buchungen auf Grund einer IT-Störung zur Zeit nicht möglich. Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung. Die Jugendherbergen sind per E-Mail und telefonisch erreichbar.“ E-Mails der RHEINPFALZ jedoch erreichten den Vorstand in Mainz nur mit Verzögerung. Fragen zum Schaden und ob die IT-Störung womöglich durch einen Hackerangriff ausgelöst wurde, beantwortete Geditz nicht. Im Rechenzentrum werde an der Lösung gearbeitet, erste Schritte zur Wiederherstellung der Systeme seien erfolgt.