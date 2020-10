Sechs Schüler der Integrierten Gesamtschule (IGS) Grünstadt sind mit dem Coronavirus infiziert. Das hat das Gesundheitsamt am Montag mitgeteilt. Es handele sich um Schüler in den Klassenstufen 5, 7, 8, 9 und 10. Insgesamt sechs Klassenverbände müssen in Quarantäne, da alle Schüler dieser Klassen als enge Kontaktpersonen gelten. Über die Schule würden alle betroffenen Schüler und Eltern informiert. Sie erhielten zudem einen Quarantänebescheid und würden nach Möglichkeit persönlich durch das Gesundheitsamt kontaktiert. Wer innerhalb der 14-tägigen Quarantäne nach dem letzten persönlichen Kontakt Symptome wie Schnupfen, Halsschmerzen, Fieber, Husten entwickele, sollte den Hausarzt kontaktieren und sich testen lassen. Bereits am Freitag sei dem Gesundheitsamt ein positiver Coronafall an der IGS dem Gesundheitsamt gemeldet worden, dieses habe entsprechende Maßnahmen eingeleitet. Über das Wochenende seien nun fünf weitere Fälle hinzugekommen, die mit dem ersten in Zusammenhang stehen. Die positiv getesteten Schüler hätten sich im familiären Umfeld angesteckt, es gebe keine Hinweise auf eine Ansteckung in der Schule, so die Kreisverwaltung. Bei Fragen können sich Schüler und Eltern an das Gesundheitsamt wenden: E-Mail gesundheitsamt@kreis-bad-duerkheim.de.