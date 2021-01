Im Stadtpark in Grünstadt hat die Polizei in der Nacht zum Samstag sechs Personen im Alter zwischen 18 und 20 Jahren Platzverweise erteilt. Die jungen Leute waren laut Polizei gegen 22.45 Uhr zu sechst unterwegs gewesen – ohne Mund-Nasen-Schutz und ohne den Mindestabstand einzuhalten. Gegen alle sechs Personen seien Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet worden. Zu Zwischenfällen oder Widerstand sei es bei dem Polizeieinsatz nicht gekommen, sagte ein Polizeisprecher der RHEINPFALZ am SONNTAG. In sozialen Netzwerke waren Fotos des Polizeieinsatzes eingestellt worden.