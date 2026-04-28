Die Rhein-Neckar Löwen und Nationalspieler Sebastian Heymann (28) gehen vorzeitig getrennte Wege. Der Rückraumspieler wird zur kommenden Saison zum Ligakonkurrenten TSV Hannover-Burgdorf wechseln. Ursprünglich lief Heymanns Vertrag bei den Löwen bis Sommer 2027. Heymann kam bei den Löwen kaum noch zum Zuge und strebt für sich eine veränderte sportliche Perspektive an. „Für die Zeit hier bin ich extrem dankbar. Um meine persönlichen Ziele zu erreichen, ist es für mich aber wichtig, wieder mehr Spielanteile in der Bundesliga zu bekommen“, sagte der Halblinke, der im Sommer 2024 von Frisch Auf! Göppingen zu den Löwen stieß. Seine Zeit war geprägt von Verletzungen.