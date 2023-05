Ein gelungenes Gesamtpaket: Die Scorpions haben am Dienstagabend die Mannheimer SAP-Arena gerockt, (fast) wie ein Hurrikan. Nicht zu verachten auch: die geniale Vorband.

Die schwedische Frauen-Hardrockband Thundermother – übrigens an Pfingstsamstag solo im Kulturzentrum Kammgarn in Kaiserslautern zu erleben – setzte den Ton. Die Scorpions begeisterten dann zu Recht ihr Publikum, samt neu getextetem Hit „Wind of Change“.