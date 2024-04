Schwimmpark-Sanierung rund eine Million Euro teurer

Die Tage, in denen der Schwimmpark eine Baustelle war, sind gezählt. In Kürze soll er eröffnet werden. Zum Wie gibt es schon erste Pläne. Klar ist, dass die Kosten gestiegen sind, und zwar ganz erheblich. Mehr dazu lesen Sie hier.

Geldstrafen nach möglichem Autorennen

Mit 120 Stundenkilometern sollen zwei junge Männer im Gewerbegebiet gerast sein. Der Vorwurf: Illegales Rennen. Vor dem Landauer Amtsgericht kommen aber beide recht glimpflich weg.

Südpfalz Center wächst

In sozialen Netzwerken wurde schon gerätselt, warum am Modepark Röther in Rohrbach ein Anbau in Arbeit ist. Ein neues Schuhfachgeschäft wird dort jedenfalls nicht einziehen.

Frust wegen maroder Radbrücke

Der Radweg im Klingbachtal verläuft über eine Holzbrücke – eigentlich. Das Bauwerk ist schon seit Monaten gesperrt. Droht eine Hängepartie?

John-F.-Kennedy-Straße wird zur Einbahnstraße

Dass die John-F.-Kennedy-Straße als nächste Gemeindestraße ausgebaut wird, steht schon seit eineinhalb Jahren fest. Nun hat der Stadtrat entschieden, dass sie zur Einbahnstraße wird. Bei den Anwohnern trifft das nicht nur auf Zustimmung.

Neue Sauerteigbäckerei mit Café

Naturbelassenes, von Hand gemachtes Brot wie zu Uromas Zeiten. Das gibt es im Café Monogan, das in diesem Frühjahr in den Uferschen Höfen in Landau eröffnet. Worauf die Gründerinnen noch setzen möchten.