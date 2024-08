Endlich hat sich der Hochsommer durchgesetzt! Sonnenanbeter und Hitzegeplagte strömen in Richtung Wasser. Für einen perfekten Badetag spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Atmosphäre, Beckenauswahl, Liegewiese, Essensangebot: Die RHEINPFALZ hat sich die hiesigen Bademöglichkeiten angeschaut und mit Verantwortlichen sowie Gästen gesprochen, um herauszufinden, was Neustadt und die Region an Badespaß zu bieten hat.

