Das Saarland hat weitere Lockerungen der coronabedingten Beschränkungen beschlossen. So dürfen Freibäder und Hallenbäder vom 8. Juni an wieder unter Auflagen öffnen, wie die Landesregierung am Freitag in Saarbrücken mitteilte. Auch der Kita-Regelbetrieb soll zum selben Datum wieder losgehen, allerdings weiterhin mit Einschränkungen. Die neue Verordnung tritt demnach am kommenden Dienstag (1. Juni) in Kraft und gilt zunächst bis zum 14. Juni.

„Grundsätzlich dürfen alle Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie nur so lange aufrechterhalten werden, wie sie mit Blick auf die Infektionszahlen verhältnismäßig sind“, sagte Saar-Ministerpräsident Tobias Hans (CDU). „Ungeachtet aller bisher erzielten Erfolge ist Corona aber noch nicht vorbei.“

Eine Neuinfektion seit dem Vortag

Auch für bislang nicht gestattete Veranstaltungen soll es wieder eine Möglichkeit geben. Für Veranstaltungen in Räumen ist der Landesregierung zufolge eine maximale Personenzahl von 50, für Veranstaltungen im Freien von höchstens 100 Teilnehmern vorgesehen.

Die stellvertretende Ministerpräsidentin und Saar-Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) sagte, weitere Lockerungen seien angesichts der derzeit erfreulichen Entwicklung des Infektionsgeschehens gut möglich. „In Zukunft kommt es vor allem auf gute Hygienekonzepte, schnelle Nachverfolgbarkeit von Kontakten und direkte, regionale Antworten auf mögliche Neu-Infektionen an.“

Nach den aktuellen Zahlen vom Donnerstagabend sind im Saarland bislang 2964 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Im Vergleich zum Tag zuvor wurde lediglich eine Neuinfektion festgestellt. 24 an Covid-19 erkrankte Patienten wurden noch stationär im Krankenhaus behandelt.

