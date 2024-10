Die Kreisbäder Schifferstadt, Römerberg und Heidespaß Maxdorf-Lambsheim haben am Freitag, 1. November, wegen des Feiertags Allerheiligen geschlossen. Das Kreisbad Aquabella und die Sauna in Mutterstadt haben an diesem Tag von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Das teilt die Kreisverwaltung mit. Eine Woche später, am Freitag, 8. November, findet dann von 18 bis 24 Uhr im Aquabella wieder die „Lange Saunanacht“ statt. Bei entspannender Musik, verschiedenen Aufgüssen und wohltuenden Peelings können es sich die Gäste in der Sauna gut gehen lassen. Los geht’s um 18 Uhr mit einem Sektempfang, zusätzlich können die Gäste um 19 Uhr bei der Wassergymnastik und ab 21.30 Uhr beim textilfreien Schwimmen mitmachen. Eintritt: 12,50 Uhr, Snacks und Getränke sind laut Verwaltung gegen einen geringen Kostenbeitrag erhältlich.