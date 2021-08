Die SchUM-Städte Speyer, Worms und Mainz mit ihrer jüdischen Vergangenheit sind jetzt Weltkulturerbe. Aber es gibt auch jüdische Gegenwart in Deutschland: Schätzungen zufolge sind 95.000 der rund 83 Millionen Deutschen heute jüdischen Glaubens. Der Rest der Gesellschaft weiß in der Regel nicht viel über sie. Wie Juden in Deutschland leben, wie sie denken und wie sie sich fühlen, das erzählen sie in der RHEINPFALZ: ein Spieler des jüdischen Fußballclubs Makkabi Frankfurt, ein Auszubildender und eine Jüdin, die ihren Glauben nicht öffentlich machen möchte. Weiterlesen