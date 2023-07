Die beiden 19 und 21 Jahre alten Männer aus Speyer, die für eine Serie von Einbrüchen in Kitas und Schulen in der Domstadt und im Umland verantwortlich sein sollen und im dringenden Verdacht des gemeinschaftlichen besonders schweren Diebstahls stehen, sitzen weiter in Untersuchungshaft. Das hat Hubert Ströber, Leitender Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Frankenthal, auf Anfrage bestätigt. „Die Ermittlungen dauern an“, sagte Ströber – und sie gestalten sich offenbar anspruchsvoll, denn nun gehe es darum, den beiden mutmaßlichen Kita-Knackern konkrete Taten nachzuweisen. Dazu reiche es vor Gericht nicht aus, dass die Einbrecher in vielen Fällen ähnlich vorgegangen seien. Es könne sogar sein, dass für eine Anklage „am Ende nur einige wenige Taten übrigbleiben“, so Ströber. Seit November 2022 zählt die Polizei in Speyer und im Umland mehr als 30 Fälle von Einbrüchen in Kitas und Schulen, einige Einrichtungen wie die Siedlungsschule oder die Grundschule im Vogelgesang waren gleich mehrfach heimgesucht worden. Die Täter hatten es meist auf Bargeld abgesehen, hin und wieder ließen sie auch Elektronikgeräte mitgehen. Während die Summe der Beute nach Polizeiangaben überschaubar war, ist der angerichtete Schaden zum Teil beträchtlich. Zum materiellen Verlust kommt zudem eine psychologische Belastung: Die Leiter mehrfach betroffener Schulen und Kitas hatten über Angst geklagt, die sich in ihren Einrichtungen breitmache. Anfang Mai hatte dann die Polizei die beiden deutschen Tatverdächtigen gefasst und bei Wohnungsdurchsuchungen „typisches Einbruchswerkzeug“ entdeckt.