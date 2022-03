An der Schlössel-Kreuzung – so benannt nach der benachbarten Villa mit Turm – im Süden der Stadt steht ab April eine monatelange, schwerige Baustelle ins Haus, die den Verkehr in Landau erheblich beeinträchtigen dürfte. Bis Jahresende soll die vielbefahrene Kreuzung umgestaltet werden, damit der Verkehr besser fließen kann. Doch zuvor müssen Kanäle erneuert werden, die in bis zu sechs Meter Tiefe liegen. Verkehrsteilnehmer müssen sich auf Probleme gefasst machen und/oder die Baustelle umfahren. Mehr zum Thema lesen Sie hier