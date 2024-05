Nach der Veröffentlichung verstörender Videoaufnahmen von der Entführung von fünf israelischen Soldatinnen will Israel Gespräche über eine Freilassung der im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln wieder aufnehmen. Dennoch protestieren seit Tagen in Tel Aviv und in Jerusalem Tausende Menschen und fordern die sofortige Freilassung der Geiseln, die am 7. Oktober von der Hamas verschleppt worden waren. Ihre Schwester, eine 19-jährige Soldatin, die seit mehr als 230 Tagen in den Händen der Hamas ist, sei von der Regierung verraten und von der eigenen Armee im Stich gelassen worden, klagt eine Israelin im Interview mit der RHEINPFALZ. Das komplette Interview lesen Sie hier