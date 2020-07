Schwer verletzt wurde am Dienstagmittag ein 16-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 385 zwischen Ransweiler und Dielkirchen. Nach den ersten polizeilichen Ermittlungen habe der junge Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache in einer scharfen Rechtskurve die Kontrolle über sein Leichtkraftrad verloren und sei deshalb auf die Gegenfahrbahn geraten, wo es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto kam. Der Kradfahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er von einem angeforderten Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste, schreibt die Polizei in ihrem Unfallbericht. Der Autofahrer sei bei dem Zusammenstoß leicht verletzt worden. An den beiden am Unfall beteiligten Fahrzeugen sei Totalschaden entstanden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro. An dem Einsatz auf der Landesstraße waren der Rettungsdienst mit Notarzt, der Rettungshubschrauber, die Feuerwehren verschiedener umliegender Ortschaften sowie die Polizei beteiligt. Die Landesstraße war während der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt.