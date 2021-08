Schwer verletzt wurde am Dienstag in Eich (Landkreis Alzey-Worms) gegen 17.15 Uhr ein 64-jähriger Mann im Straßengraben der Kreisstraße 47, der Verbindung zwischen der Rheingemeinde Hamm und Eich, in Höhe des Sportplatzes gefunden. Das teilt die Polizei Worms mit. Sie vermutet als Ursache des Unfalls, dass der Mann mit seinem Moped von der Fahrbahn abgekommen ist. Derzeit werde wegen des genauen Unfallhergangs und der Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer ermittelt. Der Senior wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme, bei der ein Sachverständiger im Einsatz war, musste die Fahrbahn für mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Die Polizei Worms bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06241 8520 oder per E-Mail an piworms@polizei.rlp.de.