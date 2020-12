Auf der Umgehungsstraße (L455) bei Hohen-Sülzen (Landkreis Alzey-Worms) ist es am Samstagmorgen um kurz vor 10 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei entgegenkommenden Fahrzeugen gekommen, wie die Polizei Worms informierte. Eine 43-Jährige befuhr die L455 aus Grünstadt kommend mit ihrem Auto und kam in der langgezogenen Rechtskurve, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, in den Gegenverkehr. Sie kollidiert dort nahezu frontal mit dem entgegenkommenden Transporter eines 34-jährigen Fahrers. Die Unfallverursacherin ist schwer verletzt worden, der Transporter-Fahrer leicht verletzt. Beide wurden in die BGU nach Ludwigshafen gebracht. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit gewesen und mussten abgeschleppt werden. Es ist ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstanden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen hatte die L455 voll gesperrt werden müssen.