Schwer verletzt wurde eine Autofahrerin bei einem Unfall am Montagnachmittag. Laut Polizei wollte die 58-jährige Frau aus dem Landkreis, die mit ihrem Peugeot 308 auf der Landesstraße L496 von Rodalben in Richtung B10 unterwegs war, einen Lastwagen überholen. Dabei verschätzte sie sich offenbar und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Volvo zusammen. Dessen 53-jähriger Fahrer aus dem Landkreis wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.