Der bei einem Verkehrsunfall am vergangenen Samstag in den Rauhweiden in Heiligenstein schwerstverletzte 56-jährige Pedelecfahrer ist am Dienstag seinen Verletzungen erlegen. Das hat die Polizei mitgeteilt. Zwei Zeugen hatten den Mann am späten Samstagabend gegen 23.40 Uhr gefunden. Er lag neben seinem Pedelec auf der Straße und reagierte nicht auf Ansprache. Die Polizei ging unmittelbar nach Auffinden des Mannes von einem Alleinunfall aus. Da das Pedelec im vorderen Bereich stark beschädigt war, könnte es laut Polizei möglich sein, dass ein weiterer Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren über das auf die Fahrbahn ragende Vorderrad gefahren ist. Genaueres ist bislang nicht bekannt, die Ermittlungen dauern an