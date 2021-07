Der Deutsche Wetterdienstes (DWD) warnt vor einem möglichen Unwetter mit schwerem Gewitter (Stufe zwei von vier) am Samstagabend in Teilen der Pfalz. Darin steht, dass am Nachmittag von Frankreich und Luxemburg her teils schwere Gewitter aufziehen können. Es müsse mit schweren Sturmböen um 100 Stundenkilometer gerechnet werden. Zudem könne es Hagel mit Korngrößen um 3 Zentimeter Durchmesser und Starkregen um 30 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit geben. Der Hinweis vom DWD soll dazu dienen, sich rechtzeitig zu schützen und Vorkehrungen zu treffen. Die Warnlage gilt vorerst von 18 bis 23 Uhr.

Diese Kreise und Städte sind von der Info betroffen:

Donnersbergkreis, Südliche Weinstraße, Kreis Kusel, Kreis Bad Dürkheim, Zweibrücken, Pirmasens, Kreis Südwestpfalz, Ludwigshafen, Speyer, Stadt und Kreis Kaiserslautern.