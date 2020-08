Am Dienstagmorgen um 8 Uhr ist es auf der Landstraße 599 bei Brühl und Ketsch zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizei fuhr eine Frau mit ihrem Pkw über den Beginn der Leitplanke am Fahrbahnrand und überschlug sich dabei. Der Pkw blieb im angrenzenden Acker auf den Reifen zum Stehen. Die Fahrerin wurde vor Ort von Rettungssanitätern versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme sowie der nachfolgenden Bergungsarbeiten war die Fahrbahn zwischen Brühl und der B291 gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Die Sperrung wurde kurz vor 10 Uhr wieder aufgehoben.

Weshalb die leichtverletzte Fahrerin mit ihrem Auto von der Fahrbahn abkam, ist noch unklar. Der entstandene Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden.