Am Freitagmorgen kam es auf der B48 bei der Eselsmühle zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 22-jährige Autofahrerin war auf der K43 von Alsenborn kommend unterwegs und wollte an der Einmündung auf die B48 fahren. Dabei konnte die aus dem Landkreis stammende Frau ihr Fahrzeug aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand bringen und rutschte in den Einmündungsbereich. Hier kam es zur Kollision mit dem Wagen eines 38-jährigen Pkw-Fahrers, der die B48 in Richtung Münchweiler befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde die Autofahrerin in ihrem stark beschädigten Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B48 wurde bis zur Beendigung der Unfallaufnahme voll gesperrt.