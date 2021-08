[Aktualisiert: 14.25 Uhr] Bei einem Unfall am Samstagmorgen in Ludwigshafen-Friesenheim sind vier Menschen verletzt worden. Laut Polizei war ein BMW-Fahrer gegen 9 Uhr auf der Sternstraße unterwegs, als an der Einmündung zur Schuckertstraße der Fahrer eines Mercedes-Kleintransportes nach rechts in die Sternstraße einbog und es zum Zusammenstoß kam. Dabei wurde der Kleintransporter auf einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW gehebelt und blieb auf diesem liegen. Der VW wiederum wurde auf einen davor parkenden Opel und dieser seinerseits auf einen VW-Bus geschoben. Der am Unfall beteiligte BMW kam erst etwa 30 Meter hinter dem Einmündungsbereich zum Stehen. Hierbei touchierte er noch einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Toyota und einen Mercedes. Die zwei Insassen des BMW sowie die zwei Insassen des Kleintransportes wurden verletzt und zur weiteren ärztlichen Versorgung in Krankenhäuser gebracht. Drei der in Mitleidenschaft gezogenen Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden. Die auslaufenden Betriebsstoffe wurden von der Feuerwehr abgebunden. Die verschmutzte Fahrbahn musste von einer Fachfirma gereinigt werden. Die Sternstraße war während der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefon 0621/963-2222, zu melden.