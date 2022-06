[Aktualisiert: 14.15 Uhr] Mit dem Rettungshubschrauber ist ein 72-jähriger Fußgänger ins Krankenhaus gebracht worden, nachdem ihn am Mittwoch gegen Mittag ein Kastenwagen erfasst hatte. Den steuerte nach Polizeiangeben ein 29-Jähriger, der in Grünstadt auf der Kirchheimer Straße in Richtung Autobahn fuhr. Dort wollte er nach links zur Oil-Tankstelle abbiegen, wobei er den Mann aus Fulda übersah. Der 72-Jährige stürzte beim Zusammenstoß auf den Boden und schlug mit dem Kopf auf. Unmittelbar nach dem Unfall hatte die Polizei vor Verkehrsbehinderungen gewarnt. Mittlerweile ist die Straße wieder frei befahrbar.