Von einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen, bei dem ein Fußgänger schwerst verletzt wurde, berichtet die Polizei Frankenthal. Demnach fuhr ein Lkw-Fahrer auf der L453 von Heßheim kommend in Richtung Frankenthal. In etwa auf Höhe der Stadtklinik lief ein 42-Jähriger auf die Fahrbahn. Trotz Notbremsung konnte der Fahrer nicht mehr verhindern, dass sein Wagen den Mann erfasste. Ersthelfer versorgten den Fußgänger bis zum Eintreffen der Rettungskräfte und des Rettungshubschraubers. Die L453 wurde laut Polizei in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Frankenthal zu melden: unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.