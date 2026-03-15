Ein Motorradfahrer hat bei Ramstein am Donnerstagmittag die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sich dabei schwer verletzt, meldet die Polizei. Der 30-Jährige war auf der L356 von Ramstein in Richtung Mackenbach unterwegs, als er kurz nach der Einmündung nach Ramstein vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit stürzte.

Das Motorrad rutschte quer über die Fahrbahn und klemmte sich unter der Leitplanke ein. Der Fahrer wurde über die Leitplanke in einen Graben geschleudert und erlitt schwerste Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Ein Rettungshubschrauber landete auf der Fahrbahn, um die Versorgung sicherzustellen. Die Strecke blieb für etwa zwei Stunden voll gesperrt.