Auf der B9 hat sich am Freitagabend in Fahrtrichtung Speyer ein schwerer Unfall ereignet. Das teilte die Polizei am Abend mit. Demnach kam es gegen 20.28 Uhr zwischen den Abfahrten Rülzheim Süd und Rülzheim Nord stießen RHEINPFALZ-Informationen zufolge ein Auto und ein Motorrad zusammen. Der Biker stürzte und verletzte sich schwer. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. Die B9 ist in diesem Bereich momentan voll gesperrt – die Sperrung werde wohl noch einige Zeit andauern, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Die Unfallaufnahme ist im Gange, ein Gutachter ist vor Ort. Weitere Informationen in Kürze.