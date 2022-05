Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montagabend um 18.35 Uhr im Rahmen einer polizeilichen Einsatzfahrt auf der L537 bei Schwegenheim ereignet. Der Streifenwagen habe mit Blaulicht und Martinshorn die B9 an der Anschlussstelle Schwegenheim verlassen, berichtet die Polizeidirektion Landau. Beim Linksabbiegen am Ende der Ausfahrt sei das Auto mit einem in Richtung Lingenfeld fahrenden Pkw zusammengestoßen. Darin saßen eine 38-Jährige und ihr elfjähriges Kind, das nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von mehreren Zehntausend Euro. Eine neutrale Polizeidienststelle hat die Ermittlungen aufgenommen.