Am frühen Freitagabend ist es auf der K32 zwischen Leimen und Waldfischbach-Burgalben zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem zwei Jugendliche schwer verletzt wurden. Wie die Polizei berichtet, waren der 17-Jährige und die 15-Jährige mit einem Kleinkraftrad, vermutlich einem Moped oder einem Roller, auf der Kreisstraße unterwegs, als der Fahrer auf einer abschüssigen Strecke beschleunigte und in einer Linkskurve die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Es kam zum Sturz, das Fahrrad rutschte über die Fahrbahn unter die Leitplanke. Die Jugendlichen wurden laut Polizeiangaben über die Leitplanke in ein angrenzendes Waldgebiet geschleudert.

K32 für eine Stunde gesperrt

Beide mussten mit schwereren, aber keinen lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Während der Unfallaufnahme musste die K32 für knapp eine Stunde voll gesperrt werden.