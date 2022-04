[Aktualisiert 11.40 Uhr]

Vier Personen sind am Montagmorgen bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Mannheimer Jungbuschbrücke verletzt worden. Laut Polizei war eine 58-jährige Frau kurz nach 9 Uhr mit ihrem Volvo auf der Brücke in Richtung Neckarstadt unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen kam sie nach links ab und geriet in den Gegenverkehr. Dabei stieß sie mit einem entgegenkommenden 59-jährigen VW-Fahrer zusammen. Die Feuerwehr musste den Mann aus seinem Fahrzeug befreien. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die 20-jährige Beifahrerin im VW sowie die beiden 78- und 50-jährigen Mitfahrerinnen im Volvo erlitten leichte Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Erhebliche Verkehrsbehinderungen

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn gereinigt werden. Die Jungbuschbrücke war während der Unfallaufnahme laut Polizei vorübergehend in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt, was zu erheblichen Behinderungen im Berufsverkehr führte. Die Sperrung in Fahrtrichtung Innenstadt dauert nach wie vor an. Wir berichten weiter.