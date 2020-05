Teilweise schwer verletzt wurden gleich mehrere Autoinsassen bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße 9 in Höhe von Bobenheim-Roxheim. Wie die Polizei Frankenthal am Abend mitteilte, hat ein Autofahrer aus Alzey in Höhe der Anschlussstelle Rheinufer 1 gegen 15.45 Uhr gebremst – wegen einer querenden Entenfamilie auf der Straße. Zwei hinter ihm fahrende Autofahrer haben das zu spät bemerkt und sind dem Alzeyer aufgefahren. Vier Menschen wurden dabei teils schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Im Einsatz waren neben zwei Fahrzeugen der Polizei Frankenthal auch ein Rettungshubschrauber, mehrere Rettungswagen, ein Notarzt sowie insgesamt vier Fahrzeuge der Feuerwehr Frankenthal. Beide Fahrspuren mussten für kurze Zeit gesperrt werden, was zu einem längeren Stau führte. Die Aufräumarbeiten dauern bis voraussichtlich 19 Uhr. Der Gesamtschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.