Ein Autofahrer ist am Dienstagmorgen mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, nachdem sich sein Wagen mehrfach überschlagen hatte und im Wald zum Liegen kam.

Der Mann war kurz vor 7 Uhr zwischen Kaiserslautern und Enkenbach-Alsenborn auf der A6 unterwegs, so die Polizei. In Fahrtrichtung Mannheim, etwa in Höhe des Parkplatzes Quaidersberg, kam der 58-Jährige mit seinem Auto aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab. Sein Wagen überschlug sich mehrfach, kollidierte im Wald mit Bäumen und kam circa 50 Meter weit von der Autobahn entfernt zum Liegen. Der Fahrer erlitt lebensgefährliche Verletzung. Notarzt und Sanitäter reanimierten den Mann und brachten ihn ins Krankenhaus.

Zur Klärung der Unfallursache ist ein Gutachter beauftragt. Das Auto des 58-Jährigen musste aus dem Wald geborgen werden. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf mindestens 35.000 Euro. Zu besonderen Verkehrsbeeinträchtigungen kam es durch den Unfall bislang nicht.