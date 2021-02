[Aktualisiert 18 Uhr] Bei einem schweren Unfall auf der B38 in Höhe der SAP Arena in Mannheim sind laut Polizei am Samstagnachmittag sieben Menschen verletzt worden. Eine Person musste mit dem Rettungshubschrauber transportiert werden.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein 21 Jahre alter Audi -Fahrer mit hoher Geschwindigkeit in Höhe der SAP-Arena auf das Heck eines BMW auf. Die Beifahrerin im BMW musste aus dem Wrack befreit werden, die Feuerwehr schnitt dafür laut einem Zeugenbericht mit schwerem Gerät das Dach auf. Die Frau wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber nach Ludwigshafen in die BG-Unfallklinik gebracht. Der 36 Jahre alte Fahrer wurde leicht verletzt. Auch die fünf Personen im Alter von 17 bis 21 Jahren, die in dem auffahrenden Audi saßen, seien verletzt worden.

Sperrung bis zum Nachmittag

Die Unfallstelle erstreckte sich auf rund 300 bis 400 Meter. Die B38 in Richtung Neckarau war bis 14 Uhr gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.