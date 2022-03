Das Ehepaar, das mit seinem Wagen am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr an der Kreuzung B37/Kanalstraße mit einer Ampel kollidiert war und dabei schwerste Verletzungen erlitten hatte, ist außer Lebensgefahr. Das hat die Polizei am Freitag mitgeteilt. Weshalb das Auto, das in Richtung Bruch unterwegs war, von der Straße abkam, ist noch unklar. Ein Gutachter soll die Ursache klären.