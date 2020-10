Auf der B272 zwischen Bornheim und dem Kreisverkehr bei Essingen ist am Samstagnachmittag bei einem schweren Unfall eine 56-jährige Autofahrerin aus Baden-Württemberg ums Leben gekommen. Laut Polizei war eine 63-Jährige aus Speyer mit ihrem Wagen aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und mit dem Fahrzeug der 56-Jährigen frontal zusammengestoßen. Dabei wurde diese tödlich verletzt. Auch ein Hund im Auto der Getöteten überlebte den Unfall nicht. Die mutmaßliche Unfallverursacherin erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Ersthelfer haben laut Polizei beide Unfallopfer aus ihren Autos geborgen. Die B272 war bis in die Abendstunden in beide Richtungen voll gesperrt.