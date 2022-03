Auf der A65 bei Neustadt ist es am Mittwochabend in Fahrtrichtung Ludwigshafen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei in Edenkoben informiert, war ein Autofahrer nach ersten Erkenntnissen gegen 19.30 Uhr mit seinem Wagen im Abfahrtsbereich bei Neustadt-Nord mit der Leitplanke kollidiert. Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals und geriet in Folge des Unfalls in Brand. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Wagen befreien. Er wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei wird als Unfallursache derzeit überhöhte Geschwindigkeit vermutet. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 15.000 Euro. Während der Bergungsarbeiten ist die A65 bei Neustadt in Richtung Ludwigshafen gesperrt. Die Bergung wird laut Polizei mindestens bis 21 Uhr dauern.