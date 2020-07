Ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen, darunter auch zwei Lastwagen, ereignete sich am Mittwochmittag gegen 11.45 Uhr auf der A5 zwischen der Anschlussstelle Karlsruhe-Süd und dem Dreieck Karlsruhe, in nördlicher Fahrtrichtung.

Wie die Polizei mitteilte, kam es zur Kollision zwischen zwei Lastwagen, einem Auto und einem Kleintransporter. Das Auto wurde zwischen dem Kleintransporter und dem Laster eingeklemmt und schleuderte anschließend quer über alle Fahrspuren. Der genaue Hergang ist jedoch noch unklar.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften von Feuerwehr Karlsruhe, Rettungsdienst und Polizei rückte an. Mindestens zwei Personen wurden verletzt und vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die A5 musste zunächst voll gesperrt werden, inzwischen kann der Verkehr an der Unfallstelle vorbei fließen.

Die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten dauerten um 13 Uhr noch an, es gab einen Rückstau über mehrere Kilometer.