Nach einem schweren Verkehrsunfall in Höhe des Parkplatzes Auf dem Hahnen ist die A61 am Donnerstag seit 12.45 Uhr in Fahrtrichtung Koblenz voll gesperrt. Drei Menschen wurden schwer verletzt. Sie kamen ins Krankenhaus. Laut Polizei hatte ein Lastwagen zwischen dem Autobahnkreuz Ludwigshafen und dem Autobahnkreuz Frankenthal einen andere Lkw auf einen verkehrsbedingt langsam fahrenden Sattelzug geschoben. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Anhänger von zwei Fahrzeugen abgerissen. Sie stellten sich auf der Fahrbahn quer. Die Vollsperrung werde noch einige Zeit andauern, teilte die Polizei mit.