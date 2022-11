Ausflugsfahrt auf die Alm, zu Gast beim Tabellenletzten der Zweiten Fußball-Bundesliga. Drei sichere Punkte für den 1. FC Kaiserslautern, wenn er am Samstag bei Arminia Bielefeld spielt? Könnte man meinen. Aber wie das ist mit dem „meinen“: Spiele bei vermeintlichen Außenseitern können verdammt schwierig werden.

Mit gerade mal elf Zählerchen nach 14 Spieltagen reiht die Arminia sich in der Rangliste der schwächsten Bundesliga-Absteiger der eingleisigen Zweitliga-Geschichte ein, der Trainerwechsel zu Daniel Scherning hat noch nicht so richtig gefruchtet. „Wir waren nicht gierig, nicht griffig, haben keine zweiten Bälle gewonnen“, sagte er nach der Niederlage gegen Greuther Fürth, dem vormaligen Schlusslicht der Tabelle.

Dennoch zollt FCK-Coach Dirk Schuster dem Gegner Respekt. „Vom Potenzial her hat das mit dem Tabellenplatz rein gar nichts zu tun. Offensiv ist das schon oberstes Zweitliga-Niveau“, sagt er. Seine Erinnerungen an Gastspiele in Bielefeld sind derweil besser als die des FCK. 2018 besiegelte eine 2:3-Niederlage den Abstieg aus der Zweiten Liga. „Uns erwartet ein Knack-und-Back-Spiel“, sagt Schuster. Was genau das bedeutet, wird sich nun zeigen.

