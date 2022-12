Am Donnerstagvormittag ist das Sturmtief „Franziska“ auch über die Berggipfel der Pfalz hinweg gefegt. Die Wetterstation auf Kalmit-Turm registrierte laut Klima-Palatina in 695 Meter Höhe dabei orkanartige Sturmböen.

Nach Einschätzung der Wetterfrösche von Klima-Palatina wird es auch am Freitag durch Sturmtief „Hongia“ tagsüber bei Dauerregen in den Niederungen erneut sehr windig bis stürmisch. In den Gipfellagen des Pfälzerwaldes treten dann erneut teils schwere Sturm- bis sogar orkanartige Windböen um 110 km/h auf, so dass von Waldspaziergängen aufgrund der hohen Windbruchgefahr strikt abzuraten ist. Überall in der Pfalz wird am Freitag dabei mit teils kräftigem Dauerregen gerechnet.

Auch über Weihnachten bleibt es laut den Wetterexperten relativ windig aber durchweg mild und frostfrei. Kurzer Zwischenhocheinfluss sorgt am Dienstag und Mittwoch erst nach Weihnachten dann für eine vorüberübergehende Wetterberuhigung und für eine Mischung aus lockeren Wolken und Sonne und es bleibt dann bei 6 bis 8 Grad auch meist trocken aber etwas kühler.