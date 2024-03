Wegen gefährlicher Körperverletzung muss sich ein 27-Jähriger am Donnerstag, 4. April, ab 10 Uhr vor dem Landgericht verantworten. Dem Mann, der einer Pressemeldung des Gerichts zufolge an einer Psychose leidet und in einer betreuten Wohnanlage in Bad Dürkheim gelebt hat, wird vorgeworfen, zwischen September 2020 und März 2023 mehrfach Mitpatienten und Pflegepersonal beleidigt, bedroht und angegriffen zu haben. Einer Mitbewohnerin soll er mit einer Glasflasche einen Finger angebrochen haben. Zudem soll er einen Stuhl auf eine Patientin geworfen und ihr gedroht haben, sie umbringen zu wollen. Beim Eingreifen soll der Angeklagte auch die Pfleger attackiert und ihnen gegenüber seine Tötungsabsicht wiederholt haben. Als „Voodoo-Frauen“, gegen die er vorgehen müsse, soll der 27-Jährige seine Opfer einem Sachverständigen gegenüber bezeichnet haben. Laut Mitteilung will die Staatsanwaltschaft die dauerhafte Unterbringung des Mannes in einem psychiatrischen Krankenhaus beantragen. Fortsetzungstermine sind für 22. April und 13. Mai, jeweils um 10 Uhr, angesetzt.