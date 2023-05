120 Kräfte von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk, fast 100 gemeldete Einsatzstellen: Rund zwei Jahre nach dem verheerenden Starkregen sind am Sonntagnachmittag in Römerberg wieder viele Straßen und Keller überflutet worden. Der Ortsteil Mechtersheim ist erneut besonders betroffen. Anwohner berichten von ihren Schäden. Wie es in ihren Häusern aussieht, lesen Sie hier.

Weil es nicht das erste Mal ist, äußern Betroffene Kritik. Was die Gemeinde jetzt plant, steht in diesem Artikel.