Ein 25-jähriger Rollerfahrer hat sich am Mittwochmittag bei einem Verkehrsunfall in der Nähe der Landauer Universität schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, wollte der Mann mit seinem Kleinkraftrad den Parkplatz der Uni verlassen und in die Fortstraße einfahren. Allerdings war in dem Moment ein Autofahrer in Richtung Am Bürgergraben unterwegs, weshalb der Zweiradfahrer so stark abbremsen musste, dass er stürzte. Er kam zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus. Der Autofahrer setzte seinen Weg fort. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls sich telefonisch unter 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.