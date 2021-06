Ein Radfahrer ist am Montagmorgen in Mannheim-Vogelstang schwer verletzt worden. Es kam laut Polizei zu einem Unfall mit einem Linienbus an der Bushaltestelle Vogelstang Zentrum, Gerarer Ring. Der Unfallhergang ist noch unklar, ebenso wie es dem Verletzten geht. Die Einsatzkräfte sind vor Ort. Die Ermittlungen laufen. Wir berichten weiter.

#Achtung #Störung #MA Aufgrund eines Verkehrsunfalls auf der #L54 kann der Abschnitt Käfertal Bf real Vogelstang zur Zeit nicht befahren werden. Ein Ersatzverkehr mit Taxis ist eingerichtet. pic.twitter.com/lDx3VgceYZ — #rnvRacingTeam (@rnvGmbH) June 28, 2021