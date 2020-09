Eine 69-jährige Frau aus Krefeld wurde am Donnerstag gegen 15 Uhr auf der Siegfriedstraße in der Wormser Innenstadt von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt. Als ein 19-jähriger Wormser mit seinem Pkw von der Renzstraße nach links in die Siegfriedstraße abbiegen wollte, übersah er die Frau, die zu Fuß die Fahrbahn überquerte. Laut Polizeibericht kam es zur Berührung, die 69-Jährige stürzte daraufhin auf die Straße und zog sich eine Platzwunde im Gesicht zu. Für die Erstversorgung der Verletzten und die Unfallaufnahme musste die Siegfriedstraße kurzzeitig voll gesperrt werden.