(aktualisiert 17.30 Uhr) Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Dienstag gegen 15:15 Uhr auf der A6 in Höhe der Anschlussstelle Mannheim-Sandhofen gekommen. In den Unfall sind nach Angaben der Polizei fünf Fahrzeuge, darunter ein Lkw, verwickelt. Der Unfallverursacher soll laut Polizei flüchtig sein. Er war an der Anschlussstelle Mannheim-Sandhofen mit sehr geringer Geschwindigkeit auf die Hauptfahrbahn aufgefahren, wodurch vier dort fahrende Fahrzeuge abbremsen mussten und miteinander kollidierten. Drei an dem Unfall beteiligte Personen im Alter von 78, 69 und 36 Jahren wurden dabei verletzt und mussten zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 75.000 Euro. Die Fahrbahn musste zeitweise voll gesperrt werden. Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers handelt es sich nach ersten Ermittlungen um einen weißen Nissan Qashqai aus dem Kreis Worms. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzten.

